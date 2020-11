0 Facebook Giannina e Dalma Maradona alla camera ardente, lo strazio e le lacrime dei tifosi News 26 Novembre 2020 12:05 Di redazione 2'

La bara di Diego Maradona è stata portata nella Casa Rosada, sede centrale del potere esecutivo della Repubblica Argentina, intorno all’una di notte (orario argentino). Ad aspettare l’ex calciatore argentino c’era la sua ex moglie Claudia Villafañe con le sue due figlie Dalma e Giannina. Sono state loro ad accogliere l’arrivo del feretro del campione.

Le figlie di Maradona arrivano nella camera ardente

L’aria addolorata, affranta sui volti di Dalma e Giannina che hanno dovuto dire addio al padre. Poco prima di apprendere la notizia della morte, Giannina aveva pubblicato una storia su Instagram che secondo i media argentini sarebbe stato un vero e proprio segno premonitore, un’immagine del padre ritratta su un portone per strada. Poi non ci sono state dichiarazioni ufficiali.

Intanto nella camera ardente allestita per Maradona, aperta alle sei del mattino argentine, c’è una fila perpetua di tifosi che disperati salutano per l’ultima volta il campione. Chi piange, chi urla, chi canta, sono tantissimi gli argentini che hanno fatto la fila per omaggiare l’ex calciatore. Sciarpe, fiori, maglietti e bigliettini sono stati lasciati fuori la Casa Rosada, ma anche ai piedi della bara. In migliaia hanno già raggiunto la camera ardente e tante persone sono attese nel resto della giornata. L’Argentina, ma il mondo intero piange Diego Armando Maradona.