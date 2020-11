0 Facebook Boato a Poggiomarino, crolla un noto mobilificio: paura per i residenti Cronaca 27 Novembre 2020 11:53 Di redazione 1'

Paura nel Napoletano per il crollo di un edificio verificatosi pochi minuti fa a Poggiomarino. Dalle prime informazioni, a crollare è stato il palazzo in cui sorge il Mobilificio Cutolo, azienda di arredamento in Via Nuova San Marzano.

Grande spavento per gli abitanti della zona che hanno avvertito un forte boato. Sul posto sono giunti i poliziotti, i vigili del fuoco e diverse ambulanze. Al momento non è noto se vi siano feriti o vittime.

Ancora da accertare le cause che hanno portato al crollo della struttura, da alcune fonti erano in corso dei lavori sulla struttura.

Seguono aggiornamenti.