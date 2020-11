0 Facebook Morte Maradona, Cruciani e Parenzo assurdi: “Non si può piangere un cocainomane” Calcio Napoli 26 Novembre 2020 13:06 Di redazione 2'

Oggi è il giorno del dolore, quello dopo la morte di Diego Armando Maradona, eppure c’è chi non perde l’occasione di rimanere in silenzio. Giuseppe Cruciani, noto per le continue esternazioni negative nei confronti dei napoletani, ne ha sparata una delle sue, grossa e soprattutto fuori luogo.

“Non si può piangere un cocainomane”. Così inizia il commento durante la trasmissione ‘La Zanzara’ di Cruciani e David Parenzo. “Mi hai detto prima fuori dalla trasmissione, era anche un cocainomane. Non era un esempio, lo hai detto tu” attacca Cruciani riferito al collega Parenzo, che replica: “Ho detto semplicemente che è stato un eroe nazionale, ma che fosse un noto cocainomane non lo dico io. Non piangerei mai per un giocatore di pallone”.

Un siparietto per nulla comico, ma ridicolo e assurdo. Ovviamente sono tantissimi gli utenti, e non solo napoletani, che si stanno scagliando contro il duo.

