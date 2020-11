0 Facebook Il gesto “premonitore” di Giannina prima della morte di Maradona: “Trovare lui per la città” News 25 Novembre 2020 21:37 Di redazione 1'

I media argentini lo definiscono un gesto premonitore, Giannina Maradona poche ore prima della morte del padre aveva pubblicato in una delle sue storie Instagram un murale del padre che ha visto camminando in città.

Il gesto di Giannina prima della morte di Diego Maradona

Un’immagine di Diego dipinta su un portone, Maradona giovane con la sua capigliatura riccia nera, la maglia dell’argentina e una pizza in mano. Giannina come commento alla foto ha scritto: “Trovare lui per la città“. Una pubblicazione che è sembrata quasi una premonizione, un segnale di Diego poco prima di espiare. Questo perché, sempre secondo quanto riportato dai media argentini, la storia è stata pubblicata poco prima che si sapesse della morte dell’ex calciatore.

Per ora, né Dalma né Giannina hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla morte del padre. Una morte che in famiglia non si aspettavano, considerato che negli ultimi giorni pareva che Maradona si stesse recuperando dopo la sua operazione.

La foto pubblicata da Giannina Maradona