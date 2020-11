0 Facebook Tensioni davanti alla camera ardente per Maradona, scontri tra tifosi e polizia News 26 Novembre 2020 13:01 Di redazione 1'

Diversi momenti di tensione davanti alla Casa Rosada, dove è stata allestita la camera ardente per Diego Armando Maradona, deceduto il 25 novembre a causa di un arresto cardiorespiratorio.

Disordini tra la polizia e le persone in fila per entrare nella camera ardente

La camera ardente ha aperto alle 06 del mattino, ora argentina, e sono attese all’incirca un milione di persone. Momenti di tensione quando alcuni presenti hanno provato a superare la fila per entrare all’interno della Casa Rosada. In poco tempo ci sono stati spintoni e tafferugli ed è stato necessario l’intervento della polizia che ha dovuto utilizzare la forza per riportare la calma. Sembrerebbe, secondo quanto riportato dai media argentini, che ci siano persone ferite.

LEGGI ANCHE – Le ultime ore di Maradona

Si sarebbero creati poi nuove tensioni in un momento successivo con un ulteriore intervento della polizia che ha dovuto colpire alcune persone che spingevano per superare la fila.