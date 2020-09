0 Facebook Funerali Maria Paola Gaglione. Il dolore di amici e parenti: “Paola, perdonaci” Cronaca 15 Settembre 2020 17:50 Di redazione 2'

Si è svolto poco fa il funerale di Maria Paola Gaglione, la giovane 18enne morta dopo essere stata inseguita e speronata dal fratello che non accettava la sua relazione d’amore. La cerimonia funebre, si è svolta nella chiesa di San Paolo Apostolo, nel parco Verde di Caivano.

Grandissima commozione, in tanti hanno voluto dare l’ultimo saluto a Maria Paola. La bara della 18enne è stata accolta da molti giovani, con indosso magliette dedicate e palloncini bianchi. Bianca anche la bara che accoglie la salma della 18enne. I genitori distrutti dal dolore sono giunti tra gli applausi dei presenti, la mamma sorretta dai parenti.

Gli amici commossi, hanno voluto omaggiare Maria Paola e il suo amore per Ciro, tempestando la piazza di manifesti e cuscini. “Qui siamo in chiesa, il luogo dove l’odio tace. Non c’è posto per l’odio in chiesa”. Comincia così l’omelia di don Maurizio Patriciello all’omelia dei funerali di Maria Paola Gaglione.

“Paola, perdonaci. Tutti noi, sacerdoti e laici, per non essere stati capaci di custodire questa tua fragile e preziosissima vita”.

