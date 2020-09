0 Facebook Ciro Migliore è riuscito a dire addio a Maria Paola, saluto scortato prima dei funerali Cronaca 15 Settembre 2020 20:21 Di redazione 2'

Ciro Migliore ha ripetuto più volte di avere l’unico desiderio di riuscire a dire addio alla sua Maria Paola, di vederla un’ultima volta dopo che la giovane è deceduta a causa del grave incidente avuto in motorino, in cui il fratello di lei ha speronato il mezzo.

Dall’ospedale in cui era ricoverato, a seguito dei traumi riportati nell’incidente e dalle percosse che gli avrebbe inflitto il fratello di Maria Paola, ha più volte ripetuto di sentirsi perduto senza la sua compagna, ma di volerle dire addio. Non ha presenziato ai funerali che si sono tenuti oggi nella chiesa del Parco Verde a Caivano, ma ha mandato un grande manifesto che alcuni amici hanno appeso fuori. Un messaggio d’addio in cui ricordava il loro amore.

E’ riuscito a dirle addio poco prima della cerimonia funebre. Grazie a un permesso della Procura ha salutato Maria Paola prima che il feretro raggiungesse la chiesa, scortato da alcuni poliziotti e accompagnato da una delegazione dall’Arcigay Napoli ha esaudito il suo desiderio. “La Procura della Repubblica di Nola, cui va un sentito ringraziamento – rende noto l’Arcigay Napoli – ha mostrato sin da subito grande sensibilità nella gestione di una vicenda delicata e con non poche implicazioni emotive per le persone coinvolte, autorizzando Ciro a rendere l’ultimo saluto al corpo della propria compagna. Ciro ha potuto dare pochi minuti fa l’ultimo saluto, accompagnato dai suoi amici e da una delegazione di Arcigay Napoli, scortato dalla Polizia, alla sua amata Paola”.