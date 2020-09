0 Facebook Bollettino Coronavirus in Campania, aumentano i contagi ma con 40 mila tamponi in più: 9 I decessi Cronaca 15 Settembre 2020 17:28 Di redazione 1'

COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL’UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA

Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 136

Tamponi del giorno: 3.895

Totale positivi: 9.351

Totale tamponi: 505.463

Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 452

Guariti del giorno: 60

Nelle ultime 24 ore i casi di coronavirus in Italia sono stati 1.229, contro i 1.008 di ieri. Aumentano anche i tamponi che sono passati da 45.309 di ieri agli 80.517 di oggi, quasi 35 mila in piu’. I morti registrati sono 9, mentre nella giornata precedente erano stati 14. Il totale delle vittime dall’inizio della pandemia arriva a 35.633. Dal bollettino quotidiano del ministero della Salute si apprende che il totale dei dimessi/guariti da Covid-19 e’ di 214.645 (+695), mentre il totale degli attualmente positivi e’ di 39.712 (+525). Al momento sono 2.222 i ricoverati con sintomi mentre 201 (+4 rispetto a ieri) si trovano in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano invece 37.289 persone. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, le Regioni dove e’ stato registrato il maggior numero di nuovi casi sono la Lombardia

IL POST DI DE LUCA