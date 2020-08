0 Facebook Le prime parole di Mario Trevi dopo la morte della figlia Angela: “Non pensavo di essere voluto così bene” News 5 Agosto 2020 08:43 Di redazione 2'

Mario Trevi parla dopo il terribile lutto che l’ha colpito. Lo storico cantante napoletano ha perso sua figlia Angela, un dolore immenso per lui. Non appena la terribile notizia è iniziata a girare, sono stati tantissimi i messaggi di dolore da parte dei colleghi, ma anche dei tanti fan dell’artista.

Le parole di Mario Trevi per la figlia Angela

Perdere una figlia per un genitore è un dolore immenso, un lutto che difficilmente si riesce a superare. I funerali della figlia di Mario Trevi si sono tenuti nella giornata di martedì, il cantante napoletano subito dopo ha voluto scrivere un messaggio di ringraziamento per l’affetto ricevuto in questo terribile momento. “Ringrazio tutti gli amici, tutti i fan, tutti i colleghi, tutte le persone intervenute oggi alle esequie. Vi ringrazio per tutte le telefonate, per tutti i messaggi. Non pensavo di essere voluto così bene. Me lo avete dimostrato in questo brutto momento, per la mia cara Angela“, queste le parole commosse del cantante.

Il ricordo di Mario Trevi per la figlia scomparsa

Parole allegate a un suo ricordo nei confronti della figlia, Trevi, infatti, ha pubblicato anche due foto che lo ritraggono con Angela. Una al momento del suo battesimo, quando la figlia era neonata e un’altra più recente. Un pensiero per lei che in questo momento non c’è più. Tanti i commenti e i like al post di Mario Trevi da parte di chi ha voluto sostenerlo in questo momento.

Il post di Mario Trevi