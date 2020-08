0 Facebook Lutto per la famiglia Capozzi, è scomparsa Angela: figlia di Mario Trevi e cugina di Gianluca Spettacolo 4 Agosto 2020 13:12 Di redazione 1'

Una terribile scomparsa ha colpito la famiglia Capozzi, è morta Angela, la figlia di Agostino, alias Mario Trevi, storico cantante napoletano. Zio di Gianluca Capozzi, lui è il capostipite di una grande famiglia di artisti.

La famiglia Capozzi piange Angela

A dare la triste notizia è stato Mario Nardi che ha voluto scrivere un messaggio di addio per Angela: “Mi stringo al dolore che ha compito la famiglia Capozzi per la perdita della figlia di Mario Trevi”.

Ma sono tantissimi altri i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Angela, soprattutto nei gruppi di Melito, comune di origine della famiglia Capozzi. Da parte della famiglia ancora non c’è stata alcuna parola, chiaramente staranno vivendo un momento terribile. In tanti, però, si stanno stringendo al loro cordoglio per il lutto che li ha colpiti.