E’ accaduto questa mattina all’alba a San Felice a Cancello, comune in provincia di Caserta. Un uomo di 70 anni è stato trovato morto all’interno della sua abitazione in via Guadagnino, in zona Piedarienzo. A dare la notizia è stato il giornale online Edizione Caserta.

Uomo si toglie la vita a San Felice a Cancello

L’uomo è stato trovato impiccato all’interno del suo appartamento, aveva una fascetta stretta al collo. Dunque, l’ipotesi dei carabinieri, intervenuti sul posto, è che si sia trattato di un gesto volontario. Ignote le motivazioni che hanno spinto la vittima a farla finita, tanto meno è stato trovato un biglietto d’addio.

Dolore e sconforto tra i parenti che non si aspettavano un simile gesto. Sul posto sono arrivate molte persone che volevano sapere cosa fosse accaduto. Sconvolta la comunità per questo terribile episodio.