La scomparsa della figlia di Mario Trevi, alias Agostino Capozzi, ha colpito anche Nino D’Angelo. Il cantante napoletano, non appena ha saputo la triste notizia, ha voluto esprimere subito tutto il suo cordoglio per questa tragica morte.

Il dolore di Nino D’Angelo per il lutto che ha colpito Mario Trevi

La donna si chiamava Angela e non si conoscono le cause del suo decesso. Figlia dello storico cantante Mario Trevi era anche cugina di Gianluca Capozzi. Nino D’Angelo ha voluto esprimere le sue più sentite condoglianze a tutta la famiglia di artisti napoletani.

Il messaggio di Nino D’Angelo per Mario Trevi ha ricevuto subito moltissimi like e commenti. In tanti si sono uniti al dolore di Nino per la perdita che ha colpito l’amico e artista amato e conosciuto da tutti. “Sono vicino alla famiglia Capozzi e al mio amico Mario Trevi per la scomparsa della figlia Angela R.I.P”, queste le parole di D’Angelo.

Il post d’addio di Nino D’Angelo