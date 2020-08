0 Facebook Chi era Angela Capozzi, la figlia di Mario Trevi deceduta: “Dolore per la famiglia” Spettacolo 4 Agosto 2020 14:01 Di redazione 1'

Un lutto ha colpito la famiglia Capozzi, è morta Angela, figlia di Agostino, conosciuto con il nome d’arte Mario Trevi, e cugina di Gianluca Capozzi. La donna aveva 54 anni e la sua scomparsa ha scosso il mondo della musica napoletana.

Chi era Angela Capozzi, figlia di Mario Trevi

La notizia della morte della figlia di Mario Trevi ha sconvolto la comunità di Melito, comune di origine della famiglia Capozzi. Non appena la notizia della morte di Angela Capozzi è stata resa nota, sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa. In molti si stanno stringendo al tremendo dolore di Mario Trevi e di tutta la sua famiglia. Anche Nino D’Angelo ha espresso tutto il suo cordoglio per questa perdita, come lui altri artisti napoletani stanno esprimendo le loro condoglianze.

Com’è morta Angela Capozzi

Non si sa come sia morta Angela, se sia stato un malore improvviso o se la donna stesse combattendo con un brutto male.