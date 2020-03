0 Facebook Coronavirus, prima paziente trattata con Tocilizumab torna a casa: la cura Ascierto funziona Salute 25 Marzo 2020 20:41 Di redazione 1'

Buone notizie dall’ospedale Cotugno di Napoli, torna a casa la prima paziente trattata con il Tocilizumab, il farmaco per l’artrite sperimentato dal professor Paolo Ascierto e la sua squadra.

Si tratta di una donna di 59 anni che è stata ricoverata in gravi condizioni per una polmonite da Covid 19 a inizio mese. Il 13 marzo è stata trattata con il farmaco anti artrite. Le sue condizioni sono subito migliorate e oggi ha lasciato il reparto di Roberto Parrella del Cotugno.

“E’ un ulteriore segnale di attività del farmaco“, dice Paolo Ascierto, l’oncologo del Pascale che per primo ha avuto l’intuizione di usare il farmaco noto per gli effetti collaterali dell’immonuterapia per le complicanze della polmonite da Coronavirus. “Resta tuttavia il cauto ottimismo”, ammonisce l’oncologo. E’ cauto anche Vincenzo Montesarchio, dg dell’ospedale Monaldi, benché non può negare: “Ottimi segnali vengono dagli altri pazienti trattati“.