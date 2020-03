0 Facebook Coronavirus in Campania, guarito il paziente zero di Vallo di Diano Cronaca 26 Marzo 2020 20:28 Di redazione 2'

Una buona e una cattiva notizia arrivano dal Vallo di Diano. A comunicarlo è stato il sindaco di Sala Consilina, Francesco Cavallone, che aggiornando i dati dei contagi, ha riferito che è guarito il paziente zero. Purtroppo, però, nella stessa zona è stato registrato un nuovo decesso.

Guarito il paziente zero di Vallo del Diano

“Ad oggi – dice – sono 40, 39 piu’ una persona purtroppo deceduta”. La notizia positiva è che “il paziente zero e’ guarito”, fa sapere il sindaco. Domani dovrebbero arrivare anche gli esiti di tutti i tamponi effettuati al personale e agli ospiti di una casa di riposo di Sala Consilina, dopo l’accertamento di una positivita’ al Covid-19 e un decesso. “Tutti i positivi – dice il primo cittadino – sono in quarantena, i negativi sono comunque in isolamento domiciliare”. Il sindaco ha nuovamente scritto al direttore generale dell’Asl di Salerno per ottenere “il maggior numero possibile di tamponi”. Cavallone ha chiesto a tutti i cittadini di Sala Consilina di “dichiarare espressamente la propria positivita’. Non e’ una macchia – semplicemente – si evita di contagiare altre persone”. Nel Vallo di Diano ci sono oltre 70 contagiati su una popolazione di circa 60mila abitanti. Nel salernitano e’ deceduto anche un uomo di Agropoli, Comune che non fa parte del comprensorio del Vallo di Diano.

Un nuovo decesso

Il decesso, invece, è stato comunicato dal sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi. La vittima era un 72enne di Montesano sulla Marcellana, piccolo centro vicino ai cinque comuni della zona rossa in provincia di Salerno (Sala Consilina, Polla, Atena Lucana, Caggiano e Auletta). Lo ha riferito il sindaco di Montesano sulla Marcellana Giuseppe Rinaldi. L’uomo era ricoverato all’ospedale di Scafati.