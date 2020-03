0 Facebook Coronavirus in Campania: dopo lettera al Governo, arrivano 35.729 mascherine Cronaca 26 Marzo 2020 15:42 Di redazione 2'

L’ha comunicato Vincenzo De Luca in un lungo post, dopo la sua missiva indirizzata a Giuseppe Conte, sono arrivate oltre 35mila mascherine, divise tra le FFP2 e FFP3.

Si legge nel post del governatore campano:

“Dopo la lettera di ieri al Governo, sono arrivate dalla Protezione Civile, nella giornata di oggi, 33.000 mascherine FFP2 e 2.729 mascherine FFP3.

Non è un grande quantitativo, ma ci auguriamo che sia l’inizio di un programma più ampio di consegne alla Campania del materiale sanitario necessario. Di queste forniture, com’è noto, è responsabile esclusivamente la Protezione Civile. Controlleremo ora per ora che questo programma di consegne vada avanti in maniera programmata. Per il resto, sta andando a regime il piano di potenziamento sugli esiti dei tamponi. Com’è noto abbiamo avuto nel giro di una settimana, oltre all’unico laboratorio del Cotugno, altri 9 laboratori in tutta la regione. Entro questo fine settimana, ci sarà la possibilità di avere i risultati entro le 24 ore, senza più arretrati.