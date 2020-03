0 Facebook Coronavirus in Campania, ultimo bollettino: contagi salgono a 1242 Cronaca 25 Marzo 2020 19:57 Di redazione 1'

Un nuovo bollettino dell’Unità di Crisi della Regione Campania è arrivato poco dopo le 19 di questo mercoledì e fa il punto della situazione Coronavirus in Campania. Il numero dei contagi è salito a 1242 su un totale di 401 tamponi effettuati oggi. Di questi, i ricoverati con sintomi in Campania sono 318, 123 quelli in terapia intensiva, 631, invece, i pazienti in isolamento domiciliare.

La comunicazione dell’Unità di Crisi della Regione Campania

“L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti report:

– Ospedale Cotugno: 294 tamponi esaminati di cui 24 risultati positivi;

– Ospedale Ruggi: 59 tamponi esaminati di cui 12 risultati positivi;

– Moscati Aversa: 48 tamponi esaminati di cui 7 risultati positivi.