Coronavirus a Napoli, lutto in Prefettura: morto il funzionario Dante Albini Cronaca 26 Marzo 2020

Ai decessi per Coronavirus in Campania si aggiunge anche quello di un funzionario della Prefettura di Napoli.

Dante Albini muore con Coronavirus

Si chiamava Dante Albini ed era un funzionario economico-finanziario della Prefettura di Napoli che lavorava all’ufficio immigrazione dell’ufficio territoriale di governo. Oggi avrebbe compiuto 65 anni. Era risultato positivo al Covid-19 e purtroppo non ce l’ha fatta.

La notizia ha sconvolto l’intera comunità. Dante Albini è ricordato da tutti come un grande lavoratore, sempre pronto ad aiutare chiunque ne avesse bisogno. Tifoso sfegatato del Napoli, lascia due figli. Tantissimi i messaggi da parte di amici e familiari per ricordare Dante, descritto come un uomo di gran cuore.