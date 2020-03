Positive 23 persone all’interno di una casa di riposo a Madonna dell’Arco. Si tratta di nove degenti e 14 dipendenti, tutti residenti tra Somma Vesuviana, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Cicciano, Pollena Trocchia, Acerra e Volla.

23 contagi in casa di riposo a Madonna dell’Arco Sant’Anastasia

I risultati dei tamponi, effettuati a Nola, sono giunti mercoledì, la stessa giornata in cui nella residenza era avvenuto il decesso di un altro degente anziano, il settimo nel giro di due settimane. Questi casi positivi, aggiunti agli altri tre già registrati a Sant’Anastasia, portano il numero dei contagi nel comune a 30, cifra che si riferisce a chi ha presentato sintomi.

LEGGI ANCHE: ESTUBATA PRIMA PAZIENTE CON TOCILIZUMAB

Nella giornata di oggi, intanto, sono attesi i risultati di altri 40 tamponi, per cui il numero dei contagi potrebbe continuare a crescere. Motivo per cui si teme possa esserci un vero e proprio focolaio nel comune in provincia di Napoli.