Cronaca 19 Marzo 2020 - 14:52 di redazione Coronavirus in Campania, muore donna di 82 anni: è il settimo decesso nel Casertano Continua a crescere il numero dei contagi da Coronavirus in Campania e purtroppo, seppur non in modo esponenziale, anche quello dei decessi. Una donna di 82 anni è deced

Cronaca 19 Marzo 2020 - 14:16 di redazione Coronavirus, Lamorgese: “Sono in arrivo in Campania i contingenti dell`Esercito” Alcuni contingenti dell'Esercito sono in arrivo in Campania per affiancare le Forze dell'Ordine nei controlli sul territorio necessari per il rispetto dei divieti sanciti

Benevento 19 Marzo 2020 - 13:03 di redazione Coronavirus, morto il capo del 118 nel Beneventano. Mastella: “Prima vittima, state a casa” "Abbiamo oggi il primo morto di coronavirus all'ospedale di Benenvento. E' un signore della provincia di Benenvento ed era il capo del 118". Lo ha annunciato il sindaco d

Cronaca 19 Marzo 2020 - 09:31 di redazione Coronavirus in Campania, morto parroco positivo, la comunità piange la scomparsa di don Alessandro Brignone Al numero delle vittime per Coronavirus in Campania si è aggiunto anche don Alessandro Brignone, parroco di Caggiano, in provincia di Salerno, deceduto questa notte all'