0 Facebook Coronavirus in Campania, muore donna di 82 anni: è il settimo decesso nel Casertano Cronaca 19 Marzo 2020 14:52 Di redazione 2'

Continua a crescere il numero dei contagi da Coronavirus in Campania e purtroppo, seppur non in modo esponenziale, anche quello dei decessi. Una donna di 82 anni è deceduta due giorni all’ospedale di Caserta e il tampone, effettuato post mortem, ha dato esito positivo. E’ la settima vittima nel Casertano.

Settima vittima con Coronavirus nel Casertano

Ricoverata anche con altre patologie, le sue condizioni si sono aggravate ed è morta. Nello stesso ospedale, nella giornata di mercoledì, era morta una poliziotta di 52 anni. Il primo cittadino di Vitulazio, paese d’origine dell’anziana vittima, dopo aver appreso della positività e del conseguente decesso della donna, si è mobilitato per ricostruire tutti i suoi movimenti.

Il messaggio del sindaco di Vitulazio su Facebook

Raffaele Russo, in un post su Facebook, ha scritto: “Grazie alla fattiva collaborazione dei familiari della persona deceduta sono state segnalate all’Asl di competenza tutte le persone che hanno avuto rapporti significativi con la persona deceduta e, nel contempo, le persone segnalate sono state invitate a restare in isolamento presso le loro abitazioni. Da informazioni ricevute, la persona positiva al test è deceduta per cause diverse dal riferito contagio“.