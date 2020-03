0 Facebook Emergenza Coronavirus in Campania, la Regione sospende Tassa Automobilistica e altre imposte Cronaca 18 Marzo 2020 21:28 Di redazione 2'

Continuano i provvedimenti per cercare di fronteggiare questo momento di crisi per l’emergenza Coronavirus. Si lavora senza sosta e in questo mercoledì, la Regione Campania ha comunicato che sospenderà per il periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 alcune tasse, tra cui anche quella automobilistica.

Il comunicato della Regione Campania

Si legge nel comunicato stampa:

“In data odierna, la Regione Campania, per i contribuenti residenti o aventi sede legale o operativa nel territorio regionale, ha disposto:

– la sospensione, nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, delle attività di accertamento e controllo relative ai tributi ed alle altre entrate di competenza della Direzione Generale Entrate e Politiche Tributarie (Tassa automobilistica, IRBA, IRESA, ARISGAN, TSDD e Tassa abilitazione professionale);

– la sospensione, sempre nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, delle attività relative ad atti e provvedimenti cautelari ed esecutivi poste in essere per i medesimi tributi ed entrate dal concessionario della riscossione R.T.I. Municipia S.p.A./ABACO S.p.A.; – la sospensione dei versamenti delle rate relative alle ingiunzioni in scadenza il 31 marzo, il 30 aprile e il 31 maggio 2020, senza che il contribuente incorra nella decadenza automatica della rateizzazione”.