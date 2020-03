0 Facebook Casal di Principe piange per Mara stroncata a 25 anni da una miocardite La giovane lavorava in una struttura sanitaria a Padova. Si sarebbe dovuta sposare con il suo fidanzato Cronaca 19 Marzo 2020 17:26 Di redazione 1'

Il sogno infranto del matrimonio e il dolore infinito del fidanzato, cioè di colui che sarebbe dovuto essere il suo futuro marito. Invece una miocardite ha distrutto qualsiasi progetto di vita. La comunità di Sal di principe (località in provincia di Caserta) è immersa nel dolore.

Tutti piangono la prematura scomparsa di Mara Zara 25enne originaria del casertano ma come riportato da Caserta Ce, impiegata presso una struttura sanitaria di Padova. La giovane è stata ricoverata per più giorni in ospedale fino al drammatico epilogo.

La febbre, il dolore al petto e al braccio, il sospetto – infondato – di un contagio da coronavirus e poi la tragedia. Tantissimi i messaggi d’affetto per Mara e di solidarietà per l’intera famiglia Zara.