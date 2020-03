0 Facebook Coronavirus, maxi girigliata condominiale sul terrazzo: dieci denunciati, poi rissa tra vicini News 19 Marzo 2020 17:46 Di redazione 1'

Un pic-nic con braciata finisce male. In barba al decreto legge legato all`emergenza Coronavirus, in via Gagliano a Cassino, in provincia di Frosinone, dieci persone sono state identificate dai carabinieri e denunciate per aver organizzazo una grigliata sul tetto del palazzo di casa, con carne, vino ed ogni sorta di leccornia.

Erano in totale trenta, ma quando hanno sentito le pattuglie della polizia, carabinieri e guardia di finanza, allertata dai vicini, si e` scatenato un fuggi fuggi generale. Venti delle trenta persone che stavano partecipando al barbecue sono riusciti a nascondersi nelle proprie abitazioni.

Ma l’episodio non è finito qui: perché dopo essere stati denunciati, i dieci che non sono riusciti a fuggire hanno deciso di farsi giustizia contro i vicini di casa gamba lesta, tirandoli fuori dalle loro abitazioni e prendendoli a calci e pugni per vendicarsi.