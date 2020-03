0 Facebook Coronavirus in Campania, morto parroco positivo, la comunità piange la scomparsa di don Alessandro Brignone Cronaca 19 Marzo 2020 09:31 Di redazione 1'

Al numero delle vittime per Coronavirus in Campania si è aggiunto anche don Alessandro Brignone, parroco di Caggiano, in provincia di Salerno, deceduto questa notte all’età di 46 anni. A dare la triste notizia è stato l’arcivescovo di Salerno-Campana-Acerno, monsignor Andrea Bellandi.

Morto don Alessandro Birgnone

Brignone era risultato positivo al test, ricoverato all’ospedale di Polla, era stato trasferito lì perché aveva bisogno di un supporto di ossigeno. Caggiano rientra in uno dei quattro comuni del Salernitano per i quali Vincenzo De Luca ha disposto la quarantena, imponendo il divieto di entrata e uscita. Aveva contratto il virus in uno dei raduni religiosi dei neocatecumenali. Il presidente della Regione aveva accusato un predicatore e alcuni suoi collaboratori di aver diffuso il contagio e Birgnone potrebbe essere una delle persone a cui si riferiva.

LEGGI ANCHE: CONTE “MISURE SARANNO PROROGATE”

I funerali di don Alessandro Birgnone

Non sono ancora noti i particolari delle esequie, fa sapere l’arcivescovo Bellandi ricordando che “ovviamente dovranno avvenire in forma strettamente privata come stabilito in questo tempo di emergenza”.