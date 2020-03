0 Facebook Coronavirus a Napoli, estubati due pazienti all’ospedale Cotugno. Il farmaco Tocilizumab risponde News 19 Marzo 2020 15:14 Di redazione 2'

Una buona notizia dall`ospedale Cotugno di Napoli. Secondo quanto apprende Voce di Napoli, due dei cinque pazienti intubati sono stati estubati poche ora fa, sono in ventilazione assistita e nelle prossime 24-48 ore si deciderà di mandarli in sub-intensiva”.

L`INTUIZIONE DEL PROF ASCIERTO

La cura del professore Ascierto, direttore dell’Unita’ di melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative all’Istituto nazionale tumori Pascale di Napoli, sembra funzionare. Il medico che ha sperimentato il farmaco anti-artrite reumatoide, il Tocilizumab per battere il coronavirus. “E’ un farmaco che gia’ si conosce ed e’, in questo momento, usato da noi oncologi per gli effetti collaterali di alcuni tipi di immunoterapia – osserva – prima di utilizzarlo abbiamo fatto un brainstorming con i colleghi cinesi che lo avevano gia’ usato su 21 pazienti e per 20 di loro i risultati erano stati eccellenti. La sperimentazione clinica prevede l’ arruolamento di 330 pazienti e avra’ l’obiettivo di dare un quadro scientifico e rigoroso per validare gli effetti e l’utilizzo del Tocilizumab e capire quali sono i pazienti che possono riceverne i vantaggi maggiori. Tuttavia l’uso e la distribuzione del farmaco” per uso compassionevole “continuera’. L’azienda lo ha messo a disposizione gratuitamente e tutti i pazienti trattati in regime di off label entreranno nella raccolta dati insieme ai 330 della sperimentazione”.