0 Facebook Coronavirus, in Lombardia il numero di contagiati sale a 39: “Tutti nell’area a sud di Lodi”. 2 vittime News 22 Febbraio 2020 14:51 Di redazione 2'

E’ salito a 39 il numero di contagiati da Coronavirus in Lombardia: lo ha spiegato in una conferenza stampa il presidente della Regione Attilio Fontana, sottolineando che si sono “tutti verificati” nella stessa area a sud di Lodi.

“Complessivamente il numero dei contagiati nel nostro territorio e’ di 39. Il ritardo di questa conferenza stampa e’ dovuto al lunghissimo confronto con il governo e le altre regioni. Abbiamo approfondito anche l’evoluzione della nostra come in altre regioni e sono nate alcune proposte perché si sono verificate altre infezioni, che sono tutte per ora riferibili all’origine del territorio in cui c’è stata la prima infezione, ossia Codogno e il lodigiano. Abbiamo concordato una serie di proposte, che abbiamo trasferito al governo. Che si e’ ritirato e dovrebbe comunicarci le sue decisioni”, questo è quanto spiegato dal presidente della Lombardia.

Tutto, dunque, sarebbe partito dal primo contagio del trentottenne nel comune di Codogno, che aveva cenato con alcuni colleghi rientrati dalla Cina. Le vittime sono due, la prima un uomo di 77 anni deceduto a Padova, la seconda una donna morta in Lombardia, di cui si attendevano i test, che hanno dato esito positivo.