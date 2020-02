0 Facebook Gaffe di Caterina Balivo su Lila de L’Amica Geniale: polemica sulla conduttrice Spettacolo 22 Febbraio 2020 15:23 Di redazione 1'

Scoppia la polemica su Caterina Balivo. La conduttrice napoletana durante una delle ultime puntate di Vieni da me, ha parlato de L’Amica Geniale. Stava commentando una recente dichiarazione di Gaia Girace, l’attrice che interpreta Lila, che aveva detto come le sarebbe dispiaciuto lasciare il ruolo nella serie.

La Balivo ha spiegato che l’attrice avrebbe lasciato L’Amica Geniale a causa di una lite con Margherita Mazzucco, la giovane che interpreta Lenù e la nuova regista, Alice Rohrwacher. Una notizia che non avrebbe nulla di vero, poiché sia Margherita che Gaia, probabilmente a partire dalla terza stagione lasceranno il loro ruolo per esigenze di scena.

LEGGI ANCHE: GAIA SPIEGA PERCHE’ LASCERA’ L’AMICA GENIALE

La storia de L’Amica Geniale, come raccontano i libri di Elena Ferrante, prosegue fino all’età adulta delle due ragazze, motivo per cui non potrebbero continuare a essere Margherita e Gaia le due protagoniste. La gaffe di Caterina Balivo non è passata inosservata, in tanti si sono scagliati contro di lei per aver divulgato in tv una notizia falsa.