Un caso di Coronavirus è stato registrato in Piemonte. I test, che hanno dato esito positivo, sono stati svolti a Torino dagli specialisti dell’ospedale Amedeo di Savoia. E’ il primo caso che si verifica in Piemonte.

Intanto in Lombardia i casi di contagio sono saliti a 39. Le vittime in Italia, invece, sono due: un uomo in Veneto, morto nella serata di venerdì e una donna in Lombardia, deceduta questa mattina. “Non è un focolaio piemontese ma lombardo”, questo quanto detto dall’assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, sul primo caso di positività al Coronavirus registrato in Piemonte. Il paziente e’ un torinese di 40 anni. Si è ammalato, ha spiegato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, “Dopo essere entrato in contatto con il ceppo lombardo”. I familiari dell’uomo sono sotto osservazione.

Il paziente: “Ha un po’ di febbre ma è in buono stato di salute”, l’ha riferito il governatore Alberto Cirio dalla sala operativa della Protezione civile

LOMBARDIA – “Complessivamente il numero dei contagiati nel nostro territorio e’ di 39. Il ritardo di questa conferenza stampa e’ dovuto al lunghissimo confronto con il governo e le altre regioni. Abbiamo approfondito anche l’evoluzione della nostra come in altre regioni e sono nate alcune proposte perché si sono verificate altre infezioni, che sono tutte per ora riferibili all’origine del territorio in cui c’è stata la prima infezione, ossia Codogno e il lodigiano. Abbiamo concordato una serie di proposte, che abbiamo trasferito al governo. Che si e’ ritirato e dovrebbe comunicarci le sue decisioni”, questo è quanto spiegato dal presidente della Lombardia, Attilio Fontana al termine di una conferenza stampa .