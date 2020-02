0 Facebook Mastella ritira le dimissioni da sindaco di Benevento: “Vado avanti per una città che può crescere ancora” Politica 22 Febbraio 2020 13:41 Di redazione 2'

Passo indietro di Clemente Mastella, ha scelto di ritirare le dimissioni da sindaco di Benevento che aveva presentato un paio di settimane fa: “Vado avanti per una città che può crescere ancora”.

Così il primo cittadino beneventano, che il 2 febbraio scorso aveva rassegnato le dimissioni, annuncia la volontà di non confermarle dopo i 20 giorni previsti dalla norma, per proseguire l’attività amministrativa attraverso, come spiega: “Un patto con i consiglieri di buona volontà, un patto per la città con una coalizione di buona volontà di quelli che vogliono guardare alla città al di là del perimetro di maggioranza”.

Mastella, come lui stesso aveva spiegato due settimane fa, si era dimesso per non cedere a “ricatti” e richieste pressanti di esponenti della sua maggioranza con i quali il rapporto si era logorato da tempo.

“Non c’è alcun accordo particolare e non mi sono dimesso per candidarmi alle regionali – sottolinea Mastella – sono determinato ad andare avanti”. “Farò una giunta diversa, con alcuni cambi – spiega l’ex Guardasigilli – attingendo alla società civile, all’apporto di tutti”. E cita l’ultimo accordo raggiunto con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e con Rfi per la riqualificazione della linea ferroviaria per Napoli. “Avremo una stazione completamente riqualificata – dice – e i collegamenti con Napoli saranno di 45 minuti e di 1 ora e 35 minuti per Roma, grazie a questo accordo”.