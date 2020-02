0 Facebook Coronavirus, primo morto in Italia a Padova: è un uomo di 77 anni Cronaca 21 Febbraio 2020 23:42 Di redazione 3'

Prima vittima da coronavirus in Italia. La notizia è di poco fa, a perdere la vita è un uomo di 77 anni, un muratore originario di Monselice, in provincia di Padova.

Risultato positivo al Coronavirus, è morto questa sera poco dopo le 22,45. Era uno dei pazienti ricoverati in Veneto per aver contratto la malattia diffusasi in Cina. Intanto continua ad aumentare il bilancio dei contagiati in Lombardia, che sono saliti a 17. Era in terapia intensiva, in condizioni critiche il, viveva a Vo’ Euganeo; di lui aveva parlato in questi termini oggi pomeriggio il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia: “Per noi le analisi sono positive, stiamo aspettando la conferma dallo Spallanzani, ho parlato più volte con Borrelli oggi pomeriggio, sono due cittadini di Vo’ Euganeo, uno del ’42 e uno del ’53, uno in condizioni critiche in terapia intensiva. Siamo preoccupati”. Chiuso l’ospedale Schiavonia.

Il presidente del Consiglio ha partecipato assieme ai ministri Speranza e Di Maio al compitato operativo della Protezione Civile, riunitosi per comprendere la strategia da attuare a seguito dei contagi verificatisi in Italia. In collegamento telefonico ci sono anche i governatori del Veneto e della Lombardia Luca Zaia e Attilio Fontana. “Abbiamo assunto le misure di massima precauzione e livello precauzionale, non e’ il momento di sollevare perplessità o rimproverarci qualcosa. C’e’ da mantenere un costante monitoraggio e la disponibilità nel caso a rivedere queste misure per implementare l’efficacia”, queste le parole di Conte.

I CASI IN ITALIA –

Un uomo di 38 anni ha contratto il Coronavirus in Lombardia. Ricoverato immediatamente all’ospedale di Codogno, è risultato positivo al test. Poco dopo si è appreso che anche la moglie incinta e un suo caro amico hanno contratto il virus.

Il trentottenne è ricoverato in condizioni gravi, con un’insufficienza respiratoria, in Terapia Intensiva all’ospedale di Codogono. Mentre la moglie, all’ottavo mese di gravidanza e l’amico, sono in isolamento all’ospedale Sacco di Milano. Preoccupa la situazione del primo contagiato, secondo quanto riferito dai medici che lo hanno in cura: “Le condizioni del paziente sono instabili”.

L’uomo non era stato in Cina, ma aveva cenato con alcuni colleghi che erano rientrati da lì. L’assessore regionale, Giulio Galera, ha invitato i cittadini di Castiglione d’Adda e Codogno a restare in casa in via precauzionale: “Si invitano tutti i cittadini di Castiglione d’Adda e di Codogno, a scopo precauzionale, a rimanere in ambito domiciliare e ad evitare contatti sociali. Per coloro che riscontrino sintomi influenzali o problemi respiratori l’indicazione perentoria è di non recarsi in pronto soccorso ma di contattare direttamente il numero 112 che valuterà ogni singola situazione e attiverà percorsi specifici per il trasporto nelle strutture sanitarie preposte oppure ad eseguire eventualmente i test necessari a domicilio”.

Per il timore del contagio, sempre Galera, ha invitato chiunque presenti sintomi simili a quelli del Coronavirus, di restare a casa e chiamare il 118, così ogni intervento sarà predisposto, evitando ulteriori contagi. Intanto, 60 persone che sono state in contatto con il trentottenne, sono state messe in quarantena.