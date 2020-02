0 Facebook Coronavirus, parla membro dell’Organizzazione mondiale della Sanità: “Incubazione può superare i 14 giorni” Cronaca 22 Febbraio 2020 12:48 Di redazione 2'

Mentre i numeri di contagi da Coronavirus in Lombardia sono saliti a 27 casi, c’è stata la prima vittima in Veneto e sono attesi i risultati dei test effettuati su una donna deceduta per polmonite nella regione lombarda, aumenta l’allarmismo in Italia. Gli esperti, così come i politici, invitano a non generare il panico, ma va comunque fatta chiarezza su quanto sta accadendo. In un primo momento si credeva che l’incubazione del virus fosse di 14 giorni, questo tempo, però, potrebbe essere maggiore.

“Si c’è il sospetto che il periodo dell’incubazione in alcuni casi abbia superato i 14 giorni ipotizzati. E comunque ormai è evidente che il 5% dei contagi può partire da un antisomatico”, questo è quanto ha spiegato Walter Ricciardi, membro del Consiglio Esecutivo dell’Organizzazione mondiale della Sanità, in un’intervista al Messaggero.

Ci si domanda per quale motivo tutti i contagi registrati in Lombardia e Veneto siano arrivati contemporaneamente. “E’ presto per trarre conclusioni, ma viene da pensare che sia stato esaurito un periodo di incubazione e che il contagio parta da una fonte contemporanea – osserva Ricciardi – siamo di fronte a un cluster, un piccolo focolaio”.

“Mediamente il periodo di incubazione è tra 7 e 9 giorni, poi per sicurezza si amplia la quarantena a 14 giorni. Ma questo non vuole dire che non vi possano essere delle eccezioni. Proprio perché sono casi rari, penso che non sia opportuno rendere più lungo il periodo di quarantena. Chi dice che i contagi partano dai sintomatici non dice una cosa sbagliata. Vale pero’ per il 95-96% dei casi, resta un 4-5%, una percentuale molto bassa in cui, come sapevamo, anche chi non ha sintomi può trasmettere il virus. Ma il 4-5 per cento, sui grandi numeri che caratterizzano la diffusione del coronavirus, rappresentano un’insidia significativa”, questa la spiegazione di Ricciardi.