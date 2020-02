0 Facebook Donna muore di polmonite in Lombardia: potrebbe essere la seconda vittima in Italia del coronavirus Cronaca 22 Febbraio 2020 10:31 Di redazione 1'

Aumenta il bilancio negativo di vittime in Italia da coronavirus. E’ morta un’altra persona, si tratta di una donna residente in Lombardia, ricoverata per una polmonite, potrebbe essere la seconda vittima italiana del Coronavirus.

La vittima era stata sottoposta ai test nelle scorse ore e sono ancora attesi i risultati. Ma dalla tipologia di sintomi potrebbe essere Coronavirus e dunque, sarebbe la seconda vittima in Italia morta a causa del virus diffusosi in Cina. Pare che la donna fosse legata a Codogno, comune dove è stato contagiato un 38enne attualmente ricoverato in Terapia Intensiva in gravi condizioni.

LEGGI ANCHE: C’E’ UN NUOVO CONTAGIO IN ITALIA, A PADOVA

La cittadina lombarda è stata praticamente chiusa, il sindaco ha disposto una serrata per evitare il pericolo di contagio, invitando i cittadini a restare in casa. Intanto i casi di contagi sono circoscritti, per ora, alle sole regioni della Lombardia, questo sabato sono saliti a 27 e del Veneto, dove sono stati registrati altri 2 casi. Se gli esiti dei test effettuati sulla donna fossero positivi, il numero delle vittime in Italia aumenterebbe a 2.