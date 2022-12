0 Facebook Strage a Ischia, il video della frana e il fango che travolge tutto: “Abusiva anche la caserma dei carabinieri” Cronaca 2 Dicembre 2022 11:30 Di redazione 2'

Undici le vittime e ancora una donna che risulta dispersa. È questo per ora il tragico bilancio causato dalla frana che si è abbattuta lo scorso sabato su Casamicciola. La zona dell’isola d’Ischia è stata colpita da una colata di fango caduta dal monte Epomeo e causata dal maltempo.

Sono ancora in corso le operazioni di soccorso e ricerca ma soprattutto di messa in sicurezza con tanti volontari che stanno affiancando da una settimana gli operatori della protezione civile per spalare il fango dalle strade e da ciò che è rimasto degli edifici.

Centinaia gli sfollati e i luoghi inagibili. È pronto un piano di evacuazione a causa delle piogge previste per questo fine settimana. Ne frattempo sulla sua pagina Facebook il Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli ha pubblicato un video le cui immagini hanno mostrato il momento in cui la frana trascina via un’automobile.

Nello stesso post Borrelli ha parlato di abusi edilizi relativi a due cantieri, uno relativo alla costruzione di una caserma dei carabinieri e un altro per la messa in opera di un edifici che avrebbe dovuto ospitare il corpo forestale.

Il video e i cantieri abusivi per la caserma dei carabinieri

“Gli abusi molto spesso sono avallati dalle amministrazioni ed altre volte sono compiuti dalla Stato stesso. Nel caso proprio di Ischia esistono due cantieri abbandonati, due strutture mai completate. Si tratta di una Caserma destinata ai Carabinieri che doveva essere realizzata a Forio e i cui lavori risultarono abusivi e quindi fu sequestrato il cantiere ed una struttura per la cui realizzazione fu abbattuta una parte della pineta di Casamicciola che doveva ospitare il Corpo Forestale e che risulta abbandonata da anni“.