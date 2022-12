0 Facebook Valentina e Gianluca, uniti nella vita e nella morte: i corpi insieme sotto al fango di Ischia Cronaca 1 Dicembre 2022 16:16 Di redazione 1'

Uniti nella vita e nella morta, Valentina Castagna e Gianluca Monti sono stati ritrovati insieme, sotto al fango a Ischia. I genitori dei tre bambini, rivenuti stesso tra sabato e domenica, sono stati trovati nella stessa giornata a poche ore l’uno dall’altra. Questa mattina Gianluca, insieme a Salvatore Impagliazzo e poco prima delle 14 la moglie.

Il cadavere di una donna è stato infatti ritrovato a ora di pranzo in via Celario. Dopo poco la notizia, in quanto le disperse erano ancora due, oltre Valentina anche Maria Teresa Arcamone, che risulta quindi al momento l’unica dispersa. Il bilancio delle vittime invece sale a 11.

I due uomini trovati questa mattina invece si trovavano in luoghi diversi, non vicinissimi alle abitazioni perché probabilmente avevano tentato la fuga o un estremo salvataggio. Oltre a Gianluca infatti è stato recuperato anche il corpo di Salvatore Impagliazzo, il compagno di Eleonora Sirabella, la prima vittima ritrovata a Casamicciola.