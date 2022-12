0 Facebook Ischia, trovato il cadavere di una donna: salgono a 11 le vittime della frana Cronaca 1 Dicembre 2022 14:40 Di redazione 1'

E’ stato ritrovato un terzo cadavere, dopo i due estratti questa mattina di Salvatore Impagliazzo e Gianluca Monti. Il primo è il compagno della prima vittima: Eleonora Sirabella; il secondo è il papà dei tre fratellini trovati morti.

Il terzo corpo appena recuperato a Casamicciola potrebbe essere di una delle due donne che ancora sono disperse. Valentina Castagna, moglie di Monti e madre dei tre bambini i cui corpi sono stati recuperati nei giorni scorsi, e la 31enne Mariateresa Arcamone, colei che il fidanzato sta cercando scavando a mani nude da giorni.

Delle due vittime trovate questa mattina a Ischia, la prima era nel giardino di una casa abbandonata in via Santa Barbara, l’altra invece era sepolta dal fango in zona Celario.