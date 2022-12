0 Facebook Antonino Spinalbese papà-bis? La confessione di Oriana sotto le coperte: “Ho un ritardo” Spettacolo 2 Dicembre 2022 09:44 Di redazione 1'

Potrebbe concludersi con un bebè in arrivo il flirt tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli. L’argentina ha confessato all’ex hairstylist di avere un ritardo e nonostante l’ex di Belen abbia messo fine alla storia, ora dovrà fronteggiare la situazione.

Dopo diverse liti e tira e molla la showgirl venezuelana si è ritrovata sotto le coperte con l’ex della Rodriguez: sono partiti coccole e abbracci dopo la notte di passione già trascorsa insieme. Poi arriva la confessione della sudamericana. Oriana Marzoli ha un ritardo.

Dopo aver passato un’ora a coccolare massaggiare le spalle di Antonino Spinalbese, Oriana ha confessato a Sarah Altobello di avere un ritardo. Il video della confessione è diventato subito virale sul web e in tantissimi hanno commentato con sorpresa. La verità è però che i tempi non coinciderebbero per cui sarebbe altamente impossibile insomma.