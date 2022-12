0 Facebook Frana Ischia. A mani nude nel fango per cercare la sua fidanzata: Mariateresa è ancora dispersa Cronaca 1 Dicembre 2022 14:17 Di redazione 2'

Si chiama Mariateresa Arcamone, 31 anni, la donna di cui ancora non si hanno tracce. Il fidanzato sono giorni che scava a mani nude nel fango per cercare la sua amata fidanzata con la quale era insieme da ben 4 anni. Dopo cinque giorni di ricerche la speranza di ritrovarla viva ancora non l’ha persa. Al momento le vittime accertate sono 10 e 250 gli sfollati.

A mani nude per trovare Mariateresa: Salvatore non perde la speranza

Si cerca con furia e questa mattina sono emersi i cadaveri di altri due dispersi. In Via Celario l’uomo estratto potrebbe essere Gianluca Monti, l’altro – ancora non estratto – dovrebbe essere quello di Salvatore Impagliazzo, compagno della prima vittima accertata della frana, Eleonora Sirabella. Intanto la speranza continua ad albergare nel cuore Salvatore Mazzella, il compagno di Mariateresa.

Al Corriere della Sera ha raccontato: “Quando è venuta già la montagna ero lontano da Ischia, appena ho saputo sono sbarcato a Genova e arrivato in serata lunedì”. Fa il marinaio di professione e nella tragedia ha perso la sorella, Giovanna, il cognato Maurizio e il nipotino Giovangiuseppe di 22 giorni.