Frana a Ischia, il racconto del poliziotto che ha salvato una bambina: “Si è aggrappata a me e i ha detto”

Sono passati cinque giorni da quando, lo scorso 26 novembre, una frana ha devastato Casamicciola a Ischia. La distruzione nelle immagini diventate virali, nei volti delle vittime e nelle loro storie, nei racconti di chi l’ha vissuta. Emblematica anche la storia di un poliziotto che, nelle ore successive all’alluvione, ha salvato una bambina. Massimo Gravina, 51 anni, è assistente capo alla Polizia di Stato del commissariato di Ischia.

Poliziotto salva bambina a Ischia: il racconto

A Fanpage.it ha raccontato della piccola che ha salvato.”Mi si è buttata tra le braccia, mi ha sorpreso, perché ero uno sconosciuto e pensavo ci sarebbe stata diffidenza da parte di una bambina. Invece lei ha dimostrato la volontà di aggrapparsi, di andare via da lì”.

Ha anche raccontato cosa vuol dire lavorare nel fango. “Mi sono sentito come se fossi nelle sabbie mobili, quando ci finisci dentro e ti senti sprofondare, non hai nulla a cui aggrapparti. Lavori come questo non possono essere portati a termine individualmente, c’è bisogno di una squadra che agisca in sinergia”.

Il bilancio delle vittime intanto è aumentato drammaticamente: sono 11 e resta una dispera. In mattinata sono stati recuperati i corpi di Salvatore Impagliazzo, compagno di Eleonora Sirabella, la prima vittima; poco dopo il cadavere di Gianluca Monti e intorno alle 14 quello della moglie, Valentina Castagna.