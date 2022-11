0 Facebook La domenica speciale di Belen e Stefano, la gita in famiglia e il pranzo napoletano News 28 Novembre 2022 16:11 Di redazione 2'

Stefano De Martino e Belen Rodriguez hanno trascorso il weekend che è appena passato a Napoli. La show girl argentina ha raggiunto il compagno con i figli Santiago e Luna Marì nel capoluogo campano e hanno trascorso assieme delle belle giornate in famiglia nella meravigliosa villa di Marechiaro.

Belen e Stefano, la domenica napoletana in famiglia

Lo show man partenopeo è impegnato a Napoli con il suo prossimo show e la bella argentina ha voluto trascorrere qualche giornata con lui. Il tutto è stato documentato nelle storie social di Belen. La Rodriguez nel corso del fine settimana ha partecipato anche all’inaugurazione di un centro di bellezza, poi ha trascorso la serata con Stefano sul divano. Nessun programma particolare per sabato, poiché ha piovuto praticamente tutto il giorno. Domenica, invece, la coppia si è goduta la splendida giornata al sole.

A giudicare dalle storie della Rodriguez, sembrerebbe che con Stefano e i bambini siano stati a pranzo in una casa. Dalle storie di Belen, infatti, si vede una tipica tavola imbandita per il pranzo della domenica, con tanto di prodotti tipici napoletani. La coppia presumibilmente è stata a casa della famiglia di Stefano a Torre Annunziata. In una storia dello show man si vede una foto scattata in tangenziale, come se stesse rientrando dalla giornata in famiglia. Non capita spesso che la show girl si incontri con i suoceri, la sorpresa sarà stata sicuramente gradita.

