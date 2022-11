0 Facebook Christian ha la febbre alta, la corsa al pronto soccorso: muore a un anno per una meningite batterica Cronaca 28 Novembre 2022 16:40 Di redazione 1'

Una terribile tragedia è avvenuta al piccolo Christian, morto a un anno a causa di una meningite batterica. Dopo esser stato traferito dall’ospedale San Martino di Belluno all’Azienda Ospedaliera di Padova, il piccoletto è morto. I genitori lo avevano portato al pronto soccorso di Pediatria con febbre alta, poi il trasferimento e la tragedia.

Morto per meningite il piccolo Christian

Secondo quanto riporta Fanpage.it, al bambino è stata diagnosticata una meningite fulminante causata da pneoumococco. Per il piccolino purtroppo non c’era più nulla da fare quando è arrivato in ospedale i medici non hanno potuto salvarlo. I funerali si terranno martedì 29 novembre nella città di Cavarzano mentre la salma del piccolo sarà tumulata a Cusighe. Christian, nato il 26 agosto di un anno fa e godeva di ottima salute.

Dopo aver visto che il piccolo aveva la febbre, i genitori avevano deciso di portarlo in pronto soccorso. Le sue condizioni sono però subito peggiorate e il cuore del bimbo ha smesso di battere prima dell’arrivo al centro specializzato di Padova. Purtroppo non si è potuta evitare la tragedia.