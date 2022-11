0 Facebook Frana a Ischia, scendono a 9 i dispersi: ritrovati madre, padre e neonato News 26 Novembre 2022 12:27 Di redazione 2'

Continuano senza sosta le ricerche delle persone disperse nella frana che questa mattina all’alba ha colpito la zona di Casamicciola a Ischia. Il fango ha travolto diverse abitazioni, auto e autobus. Fino a poco fa erano tredici le persone scomparse. Tre di queste secondo quanto riportato da Il Mattino, sono state ritrovate: si tratta dei due genitori con il neonato.

Dispersi a Ischia dopo la frana

Non si conoscono le condizioni delle tre persone ritrovate. Intanto il Comando dei Carabinieri ha comunicato che – per fortuna – al momento non è stato trovato alcun cadavere e che le ricerche stanno continuando. “Al momento, per fortuna, NON sono stati trovati cadaveri. Siamo in contatto con tutte le forze in campo e per il momento NON ci sono morti”, questa la nota diffusa dai militari.

LEGGI ANCHE: IL VIDEO DELLA FRANA CHE HA TRAVOLTO ISCHIA

Riunione in Prefettura

Il ministro Gennaro Sangiuliano intanto è arrivato in Prefettura per seguire da vicino la situazione e le operazioni di soccorso assieme al sindaco Gaetano Manfredi e al presidente della Regione, Vincenzo De Luca. I sindaci di Ischia, invece, hanno emanato un’ordinanza congiunta per invitare i cittadini a non uscire assolutamente di casa. La situazione, infatti, è ancora critica e si vuole evitare che si creino ingorghi di traffico che rallenterebbero eventuali operazioni di soccorso.

Allerta meteo di colore arancione sulla Campania

La Protezione Civile della Regione Campania aveva diramato per questo sabato un’allerta meteo di colore arancione: “I temporali, anche di forte intensità, daranno luogo a un rischio idrogeologico, anche diffuso, con possibili frane, instabilità di versante, colate rapide di fango, caduta massi, allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, scorrimento superficiale delle acque piovane nelle strade e coinvolgimento delle aree urbane depresse.

La Protezione civile della Regione Campania richiama i sindaci alla massima attenzione. Si ricorda di attivare i Centri operativi comunali, di attuare tutte le norme previste dai piani di protezione civile e adottare le dovute misure di mitigazione del rischio e messa in sicurezza del territorio e di tutela dei cittadini anche in considerazione delle precipitazioni dei giorni scorsi e della saturazione dei suoli”.