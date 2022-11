0 Facebook Somma Vesuviana, auto con a bordo tre giovani si schianta contro muro di una casa: morto 19enne Cronaca 26 Novembre 2022 12:15 Di redazione 1'

Incidente nella notte tra venerdì e sabato a Somma Vesuviana. Un’auto con a bordo tre ragazzi si è scontrata contro il muro perimetrale di una casa. La vettura, una Fiat Panda, per dinamiche che sono ancora da chiarire ha impattato contro il muretto di un’abitazione in via cupa di Nola.

Incidente mortale a Somma Vesuviana, giovane di 19 anni perde la vita

Immediato l’arrivo dei soccorsi, due giovani sono stati portati all’ospedale Cardarelli e un altro a quello del Mare a Ponticelli. Purtroppo uno di loro, un ragazzo di 19 anni, è deceduto poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso. I traumi riportati erano troppo gravi.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Castello di Cisterna che hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso. Ancora da chiarire il motivo per cui l’auto è finita contro il muro perimetrale della casa.