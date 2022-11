0 Facebook Cattivo tempo a Ischia, frana travolge case: si cerca famiglia con neonato, salvato un uomo News 26 Novembre 2022 08:52 Di redazione 2'

Il maltempo sta flagellando l’intera Campania. Questa mattina a Ischia, intorno alle 05, si è generata una frana nella zona di Casamicciola, in via Celario. Il fiume di fango ha travolto due case e raggiunto il lungomare in piazza Anna Felice, trascinando con se diverse auto.

Frana a Ischia a causa del maltempo, salvato un uomo dal fango

Secondo quanto riferito dai carabinieri sarebbero due le case che sono state travolte dal fango e in questo momento risultano dispersi una famiglia, composta da marito e moglie e un neonato e un giovane di 25 anni che viveva nell’altra abitazione colpita dai detriti. Sono in corso le operazioni di ricerca rese difficili dalle forti piogge che sono tutt’ora in corso. Per ora un uomo, che sta stato travolto dal fango, è stato tratto in salvo dai Vigili del Fuoco.

Un video da Ischia

Sul posto sono a lavoro i carabinieri e gli uomini della Protezione Civile. Le immagini arrivate da Ischia sono spaventose, riprendono il fiume di fango che ha travolto tutto fino ad arrivare al mare. Purtroppo le incessanti piogge non accennano a fermarsi e i soccorsi in corso in questo momento non sono facili. Per questo sabato, infatti, la Protezione Civile aveva diramato un’allerta meteo di colore arancione per tutta la Campania in previsioni delle forte piogge che avrebbero potuto causare, come si legge dal comunicato, “possibili frane, instabilità di versante, colate rapide di fango, caduta massi, allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, scorrimento superficiale delle acque piovane nelle strade e coinvolgimento delle aree urbane depresse”.

Le foto da Ischia