Frana a Ischia, c'è una prima vittima: è una donna trovata nel fango News 26 Novembre 2022 14:43

C’è purtroppo la prima vittima accertata a Casamicciola Terme, comune dell’isola d’Ischia colpito da una frana questo sabato mattina all’alba, è questa la comunicazione fatta dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Chi è la prima vittima della frana a Ischia

Il primo cittadino ha partecipato questo sabato alla riunione in Prefettura per il coordinamento dei soccorsi: “Al momento – dice Manfredi – c’è notizia di una vittima sicuramente accertata e ci sono ancora una decina di dispersi”. La prima vittima, secondo quanto riportato da Repubblica, è una donna che è stata trovata sotto il fango in piazza Maio a Casamicciola.

Evacuate 200 persone

Continuano le operazioni di ricerca per trovare gli altri dispersi. Intanto è stata disposta l’evacuazione di 200 persone. “La prefettura insieme alla Regione sta disponendo l’evacuazione di circa 200 persone, per il ricovero delle persone interessate dal movimento franoso, che devono essere messe in salvo“, queste le parole del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ai microfoni del Tg2.