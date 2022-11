0 Facebook Ischia flagellata dal maltempo, l’ordinanza congiunta dei sindaci: “Non uscite di casa” Cronaca 26 Novembre 2022 10:20 Di redazione 1'

Le notizie che arrivano da Ischia sono tutt’altro che buone. Mentre continuano le ricerche delle persone disperse da questa mattina – che secondo quanto riferito dai carabinieri è salito a 13 -dopo che una frana si è abbattuta su alcune case nella zona di Casamicciola, si contano i danni del maltempo nell’intera isola.

Ordinanza congiunta a Ischia

Su Ischia pare essersi abbattuta una vera e propria alluvione, disagi e problemi stanno interessando l’intera isola. Secondo quanto riportato dai media locali, infatti, i sindaci di tutti i comuni a breve emaneranno un’ordinanza congiunta per invitare i cittadini a “non uscire di casa“.

Il provvedimento sarebbe dettato dalla situazione critica che sta vivendo Ischia in queste ore, per evitare ulteriori danni o pericoli e soprattutto per rendere più celeri le operazioni di soccorso che potrebbero essere rallentate dal traffico. Intanto a breve potrebbero essere interrotti i collegamenti via mare da e per l’isola.