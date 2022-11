0 Facebook Frana Ischia, fango travolge case: si temono morti (VIDEO) News 26 Novembre 2022 09:25 Di redazione 2'

Paura questa mattina a Ischia quando alle prime luci dell’alba una frana ha travolto due abitazioni nella zona di Casamicciola, in via Celario. Un fiume di fango ha spazzato via tutto, trascinando anche diverse auto in mare. Le immagini che arrivano dall’isola verde sono terribili.

Si teme per una famiglia con neonato e un giovane

Intanto sono in corso le operazioni di ricerca di un’intera famiglia, composta da moglie, marito e il figlio neonato e di un giovane di 25 anni che abita nell’altra casa travolta dal fango. Mancherebbe all’appello anche una coppia di ragazzi e un’altra famiglia. Operazioni rese molto difficili a causa delle avverse condizioni meteo, le forti piogge infatti sono tutt’ora in corso. Si teme per la vita dei dispersi.

Un uomo intanto è stato salvato dal fango questa mattina. Le abitazioni colpite dalla frana si trovano ai margini della zona rossa del terremoto avvenuto a Casamicciola. Mentre sono in corso le operazioni di ricerca già è polemica riguardo ai problemi di stabilità degli edifici in quell’area colpita dal sisma più volte denunciati.

Il video della frana a Ischia