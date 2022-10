0 Facebook Spinaci ‘infetti’, non è stata la mandragora ad intossicare dieci persone: nella verdura c’era lo stramonio Cronaca 12 Ottobre 2022 20:41 Di redazione 1'

“Dall’audizione che abbiamo tenuto oggi è emerso un elemento assolutamente nuovo: sembra non essere mandragora come inizialmente si era ipotizzato, ma si tratterebbe potenzialmente di stramonio. L’Istituto zooprofilattico, la Asl e le associazioni dei consumatori e degli agricoltori hanno fatto una verifica tutti insieme e ci siamo aggiornati a quando l’istituto zooprofilattico e l’osservatorio agroalimentare saranno in grado di darci il risultato finale“.

A dirlo il presidente della Commissione regionale Agricoltura, Francesco Emilio Borrelli. Di conseguenza le dieci persone intossicate in provincia di Napoli nei giorni scorsi, potrebbero essere stati ‘colpiti’ non dalla mandragora ma dallo stramonio. Quest’ultimo ha infettato gli spinaci.