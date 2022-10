0 Facebook Napoli, appuntamento ‘trappola’ dopo la lite in discoteca: giovane ferito a coltellate Cronaca 12 Ottobre 2022 20:18 Di redazione 1'

Una lite iniziata la sera del 24 settembre nella discoteca ‘Riva Club’ a discesa Coroglio a Napoli. E finita il giorno dopo con diverse coltellate in piazza Carlo III con un appuntamento strappato fingendo di scusarsi. Per questo motivo un ragazzo 21enne di Napoli è stato arrestato e messo ai domiciliari per lesioni personali aggravate nei confronti di un coetaneo.

A svolgere le indagini ed eseguire la misura gli agenti di Polizia del Commissariato Vasto Arenaccia, coordinati dalla Procura partenopea. Gli agenti hanno scoperto la dinamica dei fatti: la lite la sera prima scoppiata per motivi ancora da definire.

E poi la vittima raggiunta la sera successiva con la scusa di riappacificarsi, prima di estrarre il coltello e ferire il ragazzo numerose volte.