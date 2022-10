0 Facebook Lutto a Napoli, è deceduto l’artista Pierpaolo Pizzano: lascia un figlio piccolo Cronaca 13 Ottobre 2022 08:32 Di redazione 1'

Artista musicale ma anche del fashion. Pare gestisse un negozio di abbigliamento al Vomero molto famoso. Sposatosi con l’amore della sua vita da poco, aveva un figlio piccolo. Ha lasciato un grande vuoto Pierpaolo Pizzano alias ‘PPP Boss’. Il dolore di chi lo conosceva è enorme.

Ecco uno dei tanti messaggi d’affetto a lui dedicati: “Ciao amico mio ti ricordare così stamani quando mi hanno chiamato nn lo volevo credere ho fatto fatica a pensare a quello che mi era stato detto ma io di te ciò tanti ricordi bellissimi ci siamo visti poco tempo fa x farti il tuo look platino e abbiamo parlato di tante cose che ti sono capitate in questo periodo cmq rimarrai sempre nel mio cuore e lo sai bene come ti volevo bene amico mio ciao Pierpaolo pizzano“.

Non è chiaro come il giovane, classe 1973, sia deceduto. Pare che a stroncarne la vita sia stato un malore improvviso. I funerali ci saranno venerdì mattina alle 10 presso la Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli a cappella Cangiani.